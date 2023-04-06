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Арбузовъ Николай

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.04.1905

Дата смерти

12.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1883 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1926 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1905

Отец: Арбузовъ Василій

Мать: Арбузова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1926

Дочь: Цепалова Екатерина

Мать ребёнка: Арбузова Василиса

Рождение ребёнка
02.06.1936

Дочь: Свингухова Клавдия

Мать ребёнка: Арбузова Василиса

Рождение ребёнка
23.08.1939

Дочь: Климова Тамара

Мать ребёнка: Арбузова Василиса

Рождение ребёнка
07.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арбузова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арбузова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арбузова Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Василиса

Смерть
12.08.1982
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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