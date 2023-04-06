Арбузовъ Николай
Место рождения
Дата рождения18.04.1905
Дата смерти12.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1905
Отец: Арбузовъ Василій
Мать: Арбузова Анисья
Рождение ребёнка
05.12.1926
Дочь: Цепалова Екатерина
Мать ребёнка: Арбузова Василиса
Рождение ребёнка
02.06.1936
Дочь: Свингухова Клавдия
Мать ребёнка: Арбузова Василиса
Рождение ребёнка
23.08.1939
Дочь: Климова Тамара
Мать ребёнка: Арбузова Василиса
Рождение ребёнка
07.02.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арбузова Василиса
Смерть
12.08.1982