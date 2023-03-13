Арбузовъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузовъ Василій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

1905 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арбузовъ Николай

Мать: Арбузова (Демидовъ) Пелагѣя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арбузова (Ивлева) Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арбузова (Ивлева) Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арбузова (Ивлева) Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арбузова (Ивлева) Анисья

Рождение ребёнка
18.04.1905

Сын: Арбузовъ Николай

Мать ребёнка: Арбузова (Ивлева) Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Арбузов Михаил

Мать ребёнка: Арбузова (Ивлева) Анисья

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