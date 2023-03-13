Арбузовъ Василій
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арбузовъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1905
Сын: Арбузовъ Николай
Мать ребёнка: Арбузова (Ивлева) Анисья
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Арбузов Михаил
Мать ребёнка: Арбузова (Ивлева) Анисья