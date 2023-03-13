Щербакова (Арбузова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Арбузова) Евдокія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Арбузовъ Николай

Мать: Арбузова Пелагѣя

Бракосочетание
13.02.1891

Муж: Щербаковъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1891

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Щербаковъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1893

Сын: Щербаковъ Сергей

Отец ребёнка: Щербаковъ Никифоръ

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
07.12.1895

Дочь: Щербакова Анна

Отец ребёнка: Щербаковъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1897

Сын: Щербаковъ Арсений

Отец ребёнка: Щербаковъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1899

Сын: Щербаковъ Василий

Отец ребёнка: Щербаковъ Никифоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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