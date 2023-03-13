Щербакова (Арбузова) Евдокія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Арбузовъ Николай
Мать: Арбузова Пелагѣя
Бракосочетание
13.02.1891
Муж: Щербаковъ Никифоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1891
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Щербаковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
14.09.1893
Сын: Щербаковъ Сергей
Отец ребёнка: Щербаковъ Никифоръ
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
07.12.1895
Дочь: Щербакова Анна
Отец ребёнка: Щербаковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
01.03.1897
Сын: Щербаковъ Арсений
Отец ребёнка: Щербаковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
03.03.1899
Сын: Щербаковъ Василий
Отец ребёнка: Щербаковъ Никифоръ