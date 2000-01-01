Шнюков Пётр Тимофеевич
Место рожденияБелая
Дата рождения24.08.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1779
Белая
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Егорова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Шнюкова Аксинья
Белая
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Шнюкова Аксинья
Белая
Рождение ребёнка
30.03.1810
Сын: Шнюков Иван Петрович
Мать ребёнка: Шнюкова Аксинья
Белая
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Шнюкова Аксинья
Белая
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Шнюкова Аксинья
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шнюкова Аксинья
Смерть
Неизвестно