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Шнюков Пётр Тимофеевич

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Место рождения

Белая

Дата рождения

24.08.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1779

Отец: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич

Мать: Шнюкова Ирина Петровна

Белая
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Егорова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Шнюкова Аксинья

Белая
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шнюков Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Шнюкова Аксинья

Белая
Рождение ребёнка
30.03.1810

Сын: Шнюков Иван Петрович

Мать ребёнка: Шнюкова Аксинья

Белая
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шнюков Никифор Петрович

Мать ребёнка: Шнюкова Аксинья

Белая
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Шнюкова Аксинья

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнюкова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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