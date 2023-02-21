Шнюкова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнюкова Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Собольникова Нянила Тимофеевна

Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич

Белая
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мартынова Катерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич

Белая
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Рябиева Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич

Белая
Рождение ребёнка
14.07.1774

Сын: Шнюков Елисей Тимофеевич

Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич

Белая
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шнюков Федот Тимофеевич

Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич

Белая
Рождение ребёнка
24.08.1779

Сын: Шнюков Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич

Белая
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич

Белая
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич

Белая
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Федосья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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