Шнюкова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Пётр
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Собольникова Нянила Тимофеевна
Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич
Белая
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мартынова Катерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич
Белая
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Рябиева Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич
Белая
Рождение ребёнка
14.07.1774
Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич
Белая
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич
Белая
Рождение ребёнка
24.08.1779
Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич
Белая
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич
Белая
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич
Белая
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Федосья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шнюков (шняков) Тимофей Прокопьевич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно