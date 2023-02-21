Шнюков (Шняков) Тимофей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Шняков Прокопий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Собольникова Нянила Тимофеевна
Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна
Белая
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мартынова Катерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна
Белая
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Рябиева Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна
Белая
Рождение ребёнка
14.07.1774
Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна
Белая
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна
Белая
Рождение ребёнка
24.08.1779
Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна
Белая
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна
Белая
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна
Белая
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Федосья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шнюкова Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно