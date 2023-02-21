Шнюков (Шняков) Тимофей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнюков (Шняков) Тимофей Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Шняков Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Собольникова Нянила Тимофеевна

Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна

Белая
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мартынова Катерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна

Белая
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Рябиева Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна

Белая
Рождение ребёнка
14.07.1774

Сын: Шнюков Елисей Тимофеевич

Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна

Белая
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шнюков Федот Тимофеевич

Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна

Белая
Рождение ребёнка
24.08.1779

Сын: Шнюков Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна

Белая
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна

Белая
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна

Белая
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Федосья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шнюкова Ирина Петровна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнюкова Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
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