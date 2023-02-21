Шнюкова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Егорова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Шнюков Пётр Тимофеевич
Белая
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Шнюков Пётр Тимофеевич
Белая
Рождение ребёнка
30.03.1810
Сын: Шнюков Иван Петрович
Отец ребёнка: Шнюков Пётр Тимофеевич
Белая
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Шнюков Пётр Тимофеевич
Белая
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Шнюков Пётр Тимофеевич
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно