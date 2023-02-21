Шнюкова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнюкова Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Егорова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Шнюков Пётр Тимофеевич

Белая
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шнюков Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Шнюков Пётр Тимофеевич

Белая
Рождение ребёнка
30.03.1810

Сын: Шнюков Иван Петрович

Отец ребёнка: Шнюков Пётр Тимофеевич

Белая
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шнюков Никифор Петрович

Отец ребёнка: Шнюков Пётр Тимофеевич

Белая
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Шнюков Пётр Тимофеевич

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнюков Пётр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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