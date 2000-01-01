Шнюков Никифор Петрович
Место рожденияБелая
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Шнюков Пётр Тимофеевич
Мать: Шнюкова Аксинья
Белая
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шнюков Николай Никифорович
Мать ребёнка: Шнюкова Акулина Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шнюков Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Шнюкова Акулина Михайловна
Белая
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Иулитта Никифоровна
Мать ребёнка: Шнюкова Акулина Михайловна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно