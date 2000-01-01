Шнюков Никифор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнюков Никифор Петрович

Шнюков Никифор Петрович

avatar

Место рождения

Белая

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Шнюков Пётр Тимофеевич

Мать: Шнюкова Аксинья

Белая
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шнюков Николай Никифорович

Мать ребёнка: Шнюкова Акулина Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1837

Сын: Шнюков Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Шнюкова Акулина Михайловна

Белая
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Иулитта Никифоровна

Мать ребёнка: Шнюкова Акулина Михайловна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнюкова Акулина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close