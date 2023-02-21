Шнюкова Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шнюков Николай Никифорович
Отец ребёнка: Шнюков Никифор Петрович
Белая
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шнюков Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Шнюков Никифор Петрович
Белая
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Иулитта Никифоровна
Отец ребёнка: Шнюков Никифор Петрович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно