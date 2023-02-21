Шнюкова Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнюкова Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шнюков Николай Никифорович

Отец ребёнка: Шнюков Никифор Петрович

Белая
Рождение ребёнка
1837

Сын: Шнюков Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Шнюков Никифор Петрович

Белая
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Иулитта Никифоровна

Отец ребёнка: Шнюков Никифор Петрович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнюков Никифор Петрович

Смерть
Неизвестно
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