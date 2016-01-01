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Лавренов Константин Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лавренов Семен

Мать: Лавренова Мария

Рождение ребёнка
09.11.1934

Дочь: Сидорова Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Лавренова Варвара Касьяновна

Рождение ребёнка
12.02.1938

Дочь: Бахолдина Алла Константиновна

Мать ребёнка: Лавренова Варвара Касьяновна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Лавренов Валерий Константинович

Мать ребёнка: Лавренова Варвара Касьяновна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Лавренов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Лавренова Варвара Касьяновна

Смерть
1965
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