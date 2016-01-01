Лавренов Константин Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Лавренов Семен
Мать: Лавренова Мария
Рождение ребёнка
09.11.1934
Дочь: Сидорова Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Лавренова Варвара Касьяновна
Рождение ребёнка
12.02.1938
Дочь: Бахолдина Алла Константиновна
Мать ребёнка: Лавренова Варвара Касьяновна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Лавренов Валерий Константинович
Мать ребёнка: Лавренова Варвара Касьяновна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Лавренов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Лавренова Варвара Касьяновна
Смерть
1965