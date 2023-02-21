Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лавренов Владимир Константинович
Лавренов Владимир Константинович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1944
Пол
Мужской
Отец
Лавренов Константин Семенович
1912 г.р.
Мать
Лавренова Варвара Касьяновна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец:
Лавренов Константин Семенович
Мать:
Лавренова Варвара Касьяновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия