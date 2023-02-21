Лавренова Варвара Касьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1914
Дата смерти1968
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1914
Отец: Анфиногенов Касьян
Мать: Анфиногенова Екатерина
Рождение ребёнка
09.11.1934
Дочь: Сидорова Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Лавренов Константин Семенович
Рождение ребёнка
12.02.1938
Дочь: Бахолдина Алла Константиновна
Отец ребёнка: Лавренов Константин Семенович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Лавренов Валерий Константинович
Отец ребёнка: Лавренов Константин Семенович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Лавренов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Лавренов Константин Семенович
Смерть
1968