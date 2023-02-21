Лавренова Варвара Касьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренова Варвара Касьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1914

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1914

Отец: Анфиногенов Касьян

Мать: Анфиногенова Екатерина

Рождение ребёнка
09.11.1934

Дочь: Сидорова Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Лавренов Константин Семенович

Рождение ребёнка
12.02.1938

Дочь: Бахолдина Алла Константиновна

Отец ребёнка: Лавренов Константин Семенович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Лавренов Валерий Константинович

Отец ребёнка: Лавренов Константин Семенович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Лавренов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Лавренов Константин Семенович

Смерть
1968
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