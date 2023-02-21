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Бахолдина Алла Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1938

Отец: Лавренов Константин Семенович

Мать: Лавренова Варвара Касьяновна

Рождение ребёнка
13.05.1962

Дочь: Метелкина Ольга Юрьвна

Отец ребёнка: Бахолдин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
22.04.1966

Дочь: Севостьянова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Бахолдин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
18.03.1970

Дочь: Бахолдина Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Бахолдин Юрий Михайлович

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