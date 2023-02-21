Бахолдина Алла Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1938
Рождение ребёнка
13.05.1962
Дочь: Метелкина Ольга Юрьвна
Отец ребёнка: Бахолдин Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
22.04.1966
Дочь: Севостьянова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Бахолдин Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1970
Дочь: Бахолдина Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Бахолдин Юрий Михайлович