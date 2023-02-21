Бахолдина Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахолдина Ирина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1970

Отец: Бахолдин Юрий Михайлович

Мать: Бахолдина Алла Константиновна

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