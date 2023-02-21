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Бахолдина Ирина Юрьевна
Бахолдина Ирина Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.1970
Пол
Женский
Отец
Бахолдин Юрий Михайлович
1937 г.р.
Мать
Бахолдина Алла Константиновна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1970
Отец:
Бахолдин Юрий Михайлович
Мать:
Бахолдина Алла Константиновна
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