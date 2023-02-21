Лавренова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Лавренов Константин Семенович
Отец ребёнка: Лавренов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавренов Александр Семенович
Отец ребёнка: Лавренов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавренов Василий Семенович
Отец ребёнка: Лавренов Семен
Смерть
Неизвестно