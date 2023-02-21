Лавренова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лавренов Константин Семенович

Отец ребёнка: Лавренов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавренов Александр Семенович

Отец ребёнка: Лавренов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавренов Василий Семенович

Отец ребёнка: Лавренов Семен

Смерть
Неизвестно
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