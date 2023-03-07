Кабин Егор Афонасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти15.08.1918 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Кабин Афонасий Иванович
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Каменская Гликерия Егоровна
Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Кабин Ефим Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна
Дата рождения вычислена по браку.
Рождение ребёнка
05.06.1884 ст.
Сын: Кабин Петр Егорович
Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
12.07.1885 ст.
Сын: Кабин Кирик Егорович
Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.
Дочь: Назарюк Анна Егоровна
Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баличева Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1918 ст.
ГАНО 480-7-89 Умер от простуды