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Кабин Егор Афонасьевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

15.08.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Кабин Афонасий Иванович

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Каменская Гликерия Егоровна

Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Кабин Ефим Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Дата рождения вычислена по браку.
Рождение ребёнка
05.06.1884 ст.

Сын: Кабин Петр Егорович

Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
12.07.1885 ст.

Сын: Кабин Кирик Егорович

Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.

Дочь: Назарюк Анна Егоровна

Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баличева Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабин Николай Егорович

Мать ребёнка: Кабина Соломонида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабина Соломонида Ивановна

Смерть
15.08.1918 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умер от простуды
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