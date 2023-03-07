Кабин Ефим Егорович (Георгиевич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Кабин Егор Афонасьевич
Дата рождения вычислена по браку.
Бракосочетание
16.10.1906 ст.
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.
Дочь: Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Кабина Варвара Филипповна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
19.08.1909 ст.
Дочь: Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Кабина Варвара Филипповна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
17.10.1911 ст.
Мать ребёнка: Кабина Варвара Филипповна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
24.02.1913 ст.
Сын: Кабин Иван Ефимович
Мать ребёнка: Кабина Варвара Филипповна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
14.12.1915 ст.
Мать ребёнка: Кабина Варвара Филипповна
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно