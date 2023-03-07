Кабин Ефим Егорович (Георгиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабин Ефим Егорович (Георгиевич)

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Кабин Егор Афонасьевич

Мать: Кабина Соломонида Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Дата рождения вычислена по браку.
Бракосочетание
16.10.1906 ст.

Жена: Кабина Варвара Филипповна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.

Дочь: Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Кабина Варвара Филипповна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
19.08.1909 ст.

Дочь: Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Кабина Варвара Филипповна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
17.10.1911 ст.

Сын: Кабин Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Кабина Варвара Филипповна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
24.02.1913 ст.

Сын: Кабин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Кабина Варвара Филипповна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
14.12.1915 ст.

Сын: Кабин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Кабина Варвара Филипповна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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