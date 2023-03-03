Кабин Афонасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабин Афонасий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кабин Егор Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Смерть
До 1884
Сын Игнатий женился после его смерти.
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