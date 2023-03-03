Кабин Афонасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке
Смерть
До 1884
Сын Игнатий женился после его смерти.