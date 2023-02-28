Баличева (Кабина) Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баличева (Кабина) Надежда Егоровна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабин Егор Афонасьевич

Мать: Кабина Соломонида Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
26.01.1904 ст.

Муж: Баличев Николай Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Баличев Николай Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
25.04.1907 ст.

Сын: Баличев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Баличев Николай Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно
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