Баличева (Кабина) Надежда Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабин Егор Афонасьевич
Бракосочетание
26.01.1904 ст.
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Баличев Николай Афонасьевич
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
25.04.1907 ст.
Сын: Баличев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Баличев Николай Афонасьевич
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно