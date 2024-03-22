Трофимова (Миронова) Ульяна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Миронова) Ульяна Мироновна

Место рождения

Точна, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Миронов Мирон?

Мать: не указана

Точна, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Трофимов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Тимофеевич

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1889

Сын: Трофимов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Тимофеевич

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1899

Сын: Трофимов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Тимофеевич

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Трофимов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Михайлович

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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