Трофимова (Миронова) Ульяна Мироновна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Миронов Мирон?
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.12.1889
Сын: Трофимов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.06.1899
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.10.1910
Сын: Трофимов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Трофимов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно