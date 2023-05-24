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Трофимов Василий Михайлович

Место рождения

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.12.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889

Отец: Трофимов Михаил Тимофеевич

Мать: Трофимова (Миронова) Ульяна Мироновна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Трофимова (Торсова) Анастасия Дмитриевна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Трофимова (Торсова) Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова (Торсова) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.11.1908

Дочь: Матюкова (Трофимова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1913

Дочь: Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1920

Дочь: Терехова (Трофимова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Трофимова) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Трофимова (Торсова) Анастасия Дмитриевна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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