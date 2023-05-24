Трофимов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.12.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Трофимова (Торсова) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трофимова (Торсова) Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1908
Дочь: Матюкова (Трофимова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1913
Дочь: Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1920
Дочь: Терехова (Трофимова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Трофимова) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Трофимова (Торсова) Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно