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Трофимов Михаил Тимофеевич

Место рождения

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Трофимов Тимофей

Мать: не указана

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1889

Сын: Трофимов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Трофимова Ульяна Мироновна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1899

Сын: Трофимов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Трофимова Ульяна Мироновна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Трофимова Ульяна Мироновна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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