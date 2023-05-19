Трофимов Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Трофимов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1889
Сын: Трофимов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Трофимова Ульяна Мироновна
Рождение ребёнка
12.06.1899
Мать ребёнка: Трофимова Ульяна Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трофимова Ульяна Мироновна
Смерть
Неизвестно