Трофимов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Рождение ребёнка
23.10.1910
Сын: Трофимов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Ульяна Мироновна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Трофимова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно