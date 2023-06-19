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Трофимов Иван Михайлович

Место рождения

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Трофимов Михаил Тимофеевич

Мать: Трофимова Ульяна Мироновна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Трофимов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Ульяна Мироновна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Трофимова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Трофимов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Наталья Ефимовна

Смерть
Неизвестно