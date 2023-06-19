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Трофимов Петр Михайлович

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Место рождения

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.06.1899

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1899

Отец: Трофимов Михаил Тимофеевич

Мать: Трофимова Ульяна Мироновна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1917

Жена: Трофимова Татьяна Илларионовна

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Трофимов Иван Петрович

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Блинкова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.02.1929

Дочь: Семенова Мария Петровна

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1931

Сын: Трофимов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.07.1933

Сын: Трофимов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1937

Дочь: Ивушкина Нина Петровна

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1942

Сын: Трофимов Василий Петрович

Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1969
Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область