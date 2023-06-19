Трофимов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.06.1899
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1899
Бракосочетание
1917
Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Блинкова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
05.02.1929
Дочь: Семенова Мария Петровна
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
10.01.1931
Сын: Трофимов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
?.07.1933
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
13.09.1937
Дочь: Ивушкина Нина Петровна
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
06.02.1942
Сын: Трофимов Василий Петрович
Мать ребёнка: Трофимова Татьяна Илларионовна
Смерть
1969