Терехова (Трофимова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Трофимова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1920

Дата смерти

25.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920

Отец: Трофимов Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Терехов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
07.07.1948

Сын: Терехов Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович

Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Терехов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Сергей Михайлович

Смерть
25.01.1985
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