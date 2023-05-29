Терехова (Трофимова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1920
Дата смерти25.01.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920
Отец: Трофимов Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
07.07.1948
Сын: Терехов Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович
Матюково 2, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1954
Сын: Терехов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Терехов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1985