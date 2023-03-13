Баранова (Сухова) Акулина
Место рожденияМихайловка
Дата рождения14.06.1843
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1843
Отец: Суховъ Ипполитъ
Михайловка
Бракосочетание
16.06.1861
Муж: Барановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
23.06.1862
Сын: Барановъ Иванъ
Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ
Михайловка
Рождение ребёнка
02.12.1869
Дочь: Фомина Варвара
Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1872
Дочь: Ефимья
Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ
Михайловка
Рождение ребёнка
20.09.1875
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ
Михайловка
Рождение ребёнка
1877
Сын: Барановъ Трофимъ
Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Зиновия
Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ