Баранова (Сухова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Сухова) Акулина

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

14.06.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1843

Отец: Суховъ Ипполитъ

Мать: Сухова Татьяна Григорьева

Михайловка
Бракосочетание
16.06.1861

Муж: Барановъ Тихонъ

Рождение ребёнка
23.06.1862

Сын: Барановъ Иванъ

Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ

Михайловка
Рождение ребёнка
02.12.1869

Дочь: Фомина Варвара

Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1872

Дочь: Ефимья

Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ

Михайловка
Рождение ребёнка
20.09.1875

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ

Михайловка
Рождение ребёнка
1877

Сын: Барановъ Трофимъ

Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Зиновия

Отец ребёнка: Барановъ Тихонъ

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