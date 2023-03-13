Сухова Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Татьяна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Суховъ Дмитрій

Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ

Рождение ребёнка
01.09.1839

Дочь: Сухова Марѳа

Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ

Михайловка
Рождение ребёнка
14.06.1843

Дочь: Баранова Акулина

Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ

Михайловка
Рождение ребёнка
01.11.1845

Сын: Суховъ Аникій (Акиндинъ)

Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ

Михайловка
Рождение ребёнка
15.04.1848

Дочь: Фомина Марія

Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ

Михайловка
Рождение ребёнка
29.03.1850

Дочь: Сухова Матрена

Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ

Михайловка
Рождение ребёнка
29.03.1850

Дочь: Сухова Марія

Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховъ Ипполитъ

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