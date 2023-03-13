Сухова Татьяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Суховъ Дмитрій
Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ
Рождение ребёнка
01.09.1839
Дочь: Сухова Марѳа
Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ
Михайловка
Рождение ребёнка
14.06.1843
Дочь: Баранова Акулина
Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ
Михайловка
Рождение ребёнка
01.11.1845
Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ
Михайловка
Рождение ребёнка
15.04.1848
Дочь: Фомина Марія
Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ
Михайловка
Рождение ребёнка
29.03.1850
Дочь: Сухова Матрена
Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ
Михайловка
Рождение ребёнка
29.03.1850
Дочь: Сухова Марія
Отец ребёнка: Суховъ Ипполитъ
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суховъ Ипполитъ