Фомина (Сухова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Сухова) Марія

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

15.04.1848

Дата смерти

30.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1848

Отец: Суховъ Ипполитъ

Мать: Сухова Татьяна Григорьева

Михайловка
Бракосочетание
06.04.1868

Муж: Фоминъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
06.09.1869

Сын: Фоминъ Иванъ

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
27.08.1872

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
26.07.1875

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
18.02.1880

Дочь: Еѵдокія

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
12.06.1883

Сын: Фоминъ Иванъ

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
05.02.1888

Сын: Фоминъ Никифоръ

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
1890

Сын: Фоминъ Макаръ

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.09.1891

Сын: Фоминъ Евстафий

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоминъ Петръ

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

Смерть
30.12.1914
село Михайловское
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