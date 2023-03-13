Фомина (Сухова) Марія
Место рожденияМихайловка
Дата рождения15.04.1848
Дата смерти30.12.1914
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1848
Отец: Суховъ Ипполитъ
Михайловка
Бракосочетание
06.04.1868
Муж: Фоминъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
06.09.1869
Сын: Фоминъ Иванъ
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
27.08.1872
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
26.07.1875
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
18.02.1880
Дочь: Еѵдокія
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
12.06.1883
Сын: Фоминъ Иванъ
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
05.02.1888
Сын: Фоминъ Никифоръ
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Фоминъ Макаръ
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.09.1891
Сын: Фоминъ Евстафий
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоминъ Петръ
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
Смерть
30.12.1914
село Михайловское