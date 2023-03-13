Фоминъ Никифоръ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения05.02.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1888
Отец: Фоминъ Иванъ
Мать: Фомина Марія
Михайловка
Рождение ребёнка
27.06.1907
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Фомина Дарья Афонасьева
село Михайловское
Рождение ребёнка
24.12.1914
Сын: Фоминъ Евстафий
Мать ребёнка: Фомина Дарья Афонасьева
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Дарья Афонасьева