Фоминъ Никифоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФоминъ Никифоръ

Фоминъ Никифоръ

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

05.02.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1888

Отец: Фоминъ Иванъ

Мать: Фомина Марія

Михайловка
Рождение ребёнка
27.06.1907

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Фомина Дарья Афонасьева

село Михайловское
Рождение ребёнка
24.12.1914

Сын: Фоминъ Евстафий

Мать ребёнка: Фомина Дарья Афонасьева

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Дарья Афонасьева