Фоминъ Евстафий
Место рожденияМихайловка
Дата рождения01.09.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1891
Отец: Фоминъ Иванъ
Мать: Фомина Марія
Михайловка
Рождение ребёнка
14.05.1911
Сын: Фоминъ Петръ
Мать ребёнка: Фомина Евдокия
село Михайловское
Рождение ребёнка
15.06.1912
Сын: Фоминъ Павелъ
Мать ребёнка: Фомина Евдокия
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Евдокия