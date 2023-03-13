Фоминъ Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминъ Евстафий

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

01.09.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1891

Отец: Фоминъ Иванъ

Мать: Фомина Марія

Михайловка
Рождение ребёнка
14.05.1911

Сын: Фоминъ Петръ

Мать ребёнка: Фомина Евдокия

село Михайловское
Рождение ребёнка
15.06.1912

Сын: Фоминъ Павелъ

Мать ребёнка: Фомина Евдокия

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Евдокия

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