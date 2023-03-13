Фомина (Краснова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1911
Сын: Фоминъ Петръ
Отец ребёнка: Фоминъ Евстафий
село Михайловское
Рождение ребёнка
15.06.1912
Сын: Фоминъ Павелъ
Отец ребёнка: Фоминъ Евстафий
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоминъ Евстафий