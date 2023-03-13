Фомина (Краснова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Краснова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1911

Сын: Фоминъ Петръ

Отец ребёнка: Фоминъ Евстафий

село Михайловское
Рождение ребёнка
15.06.1912

Сын: Фоминъ Павелъ

Отец ребёнка: Фоминъ Евстафий

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминъ Евстафий

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