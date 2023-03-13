(Фомина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомина) Наталья

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

27.08.1872

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1872

Отец: Фоминъ Иванъ

Мать: Фомина Марія

Михайловка
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