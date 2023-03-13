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Барановъ Тихонъ

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

15.06.1843

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1843

Отец: Барановъ Алексей

Мать: Баранова Матрена Никитина

Михайловка
Бракосочетание
16.06.1861

Жена: Баранова Акулина

Рождение ребёнка
23.06.1862

Сын: Барановъ Иванъ

Мать ребёнка: Баранова Акулина

Михайловка
Рождение ребёнка
02.12.1869

Дочь: Фомина Варвара

Мать ребёнка: Баранова Акулина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1872

Дочь: Ефимья

Мать ребёнка: Баранова Акулина

Михайловка
Рождение ребёнка
20.09.1875

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Баранова Акулина

Михайловка
Рождение ребёнка
1877

Сын: Барановъ Трофимъ

Мать ребёнка: Баранова Акулина

Смерть
1890
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Зиновия

Мать ребёнка: Баранова Акулина

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