Барановъ Тихонъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения15.06.1843
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1843
Отец: Барановъ Алексей
Михайловка
Бракосочетание
16.06.1861
Жена: Баранова Акулина
Рождение ребёнка
23.06.1862
Сын: Барановъ Иванъ
Мать ребёнка: Баранова Акулина
Михайловка
Рождение ребёнка
02.12.1869
Дочь: Фомина Варвара
Мать ребёнка: Баранова Акулина
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1872
Дочь: Ефимья
Мать ребёнка: Баранова Акулина
Михайловка
Рождение ребёнка
20.09.1875
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Баранова Акулина
Михайловка
Рождение ребёнка
1877
Сын: Барановъ Трофимъ
Мать ребёнка: Баранова Акулина
Смерть
1890
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Зиновия
Мать ребёнка: Баранова Акулина