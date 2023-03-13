Баранова Матрена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Матрена Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1842

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Барановъ Алексей

Рождение ребёнка
15.06.1843

Сын: Барановъ Тихонъ

Отец ребёнка: Барановъ Алексей

Михайловка
Рождение ребёнка
12.09.1847

Сын: Барановъ Никита

Отец ребёнка: не указан

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Алексей

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