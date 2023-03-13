Баранова Матрена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1842
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Барановъ Алексей
Рождение ребёнка
15.06.1843
Сын: Барановъ Тихонъ
Отец ребёнка: Барановъ Алексей
Михайловка
Рождение ребёнка
12.09.1847
Сын: Барановъ Никита
Отец ребёнка: не указан
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Алексей