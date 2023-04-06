Фомина (Баранова) Варвара
Место рождения
Дата рождения02.12.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1869
Отец: Барановъ Тихонъ
Мать: Баранова Акулина
Бракосочетание
04.07.1892
Муж: Фоминъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1892
Сын: Фоминъ Николай
Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.08.1893
Сын: Фоминъ Василій
Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1896
Сын: Фоминъ Иванъ
Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ