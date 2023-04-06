Фомина (Баранова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина (Баранова) Варвара

Фомина (Баранова) Варвара

avatar

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.12.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1869

Отец: Барановъ Тихонъ

Мать: Баранова Акулина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.07.1892

Муж: Фоминъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Фоминъ Николай

Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Фоминъ Василій

Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Фоминъ Иванъ

Отец ребёнка: Фоминъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close