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(Баранова) Ефимья
(Баранова) Ефимья
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
06.07.1872
Пол
Женский
Отец
Барановъ Тихонъ
1843 г.р.
Мать
Баранова (Сухова) Акулина
1843 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1872
Отец:
Барановъ Тихонъ
Мать:
Баранова Акулина
Михайловка
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