Морозов Абрам Саввич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Муравьева Олимпиада Абрамовна
Мать ребёнка: Морозова Дарья Давидовна
Бракосочетание
Около 1838
Жена: Морозова Дарья Давидовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.10.1839
Мать ребёнка: Морозова Дарья Давидовна
Рождение ребёнка
22.10.1839
Сын: Морозов Абрам
Мать ребёнка: Морозова Дарья Давидовна
Смерть
1856
Ногинск, Богородский, Московская область