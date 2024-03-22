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Морозов Абрам Саввич

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Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Морозов Савва Васильевич

Мать: Морозова Ульяна Афанасьевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Муравьева Олимпиада Абрамовна

Мать ребёнка: Морозова Дарья Давидовна

Бракосочетание
Около 1838

Жена: Морозова Дарья Давидовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.10.1839

Сын: Морозов Абрам Абрамович

Мать ребёнка: Морозова Дарья Давидовна

Рождение ребёнка
22.10.1839

Сын: Морозов Абрам

Мать ребёнка: Морозова Дарья Давидовна

Смерть
1856
Ногинск, Богородский, Московская область
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