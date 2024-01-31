Морозов Савва Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1770
Дата смерти15.12.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1770
Отец: не указан
Мать: не указана
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Morozov Andrey
Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна
Бракосочетание
1797
Рождение ребёнка
07.06.1798
Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
1802
Сын: Морозов Захар Саввич
Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
1807
Сын: Морозов Абрам Саввич
Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
1812
Сын: Морозов Иван Саввич
Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Скороспелова (Морозова) Варвара Саввична
Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
?.01.1823
Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна
Смерть
15.12.1860
Похороны
Неизвестно