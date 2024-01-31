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Морозов Савва Васильевич

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Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

24.04.1770

Дата смерти

15.12.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Morozov Andrey

Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна

Бракосочетание
1797

Жена: Морозова Ульяна Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1798

Сын: Морозов Елисей Саввич

Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
1802

Сын: Морозов Захар Саввич

Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
1807

Сын: Морозов Абрам Саввич

Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
1812

Сын: Морозов Иван Саввич

Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Скороспелова (Морозова) Варвара Саввична

Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
ныне Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
?.01.1823

Сын: Морозов Тимофей Саввич

Мать ребёнка: Морозова Ульяна Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.12.1860
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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