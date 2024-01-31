Морозова (Широкова) Дарья Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Широкова) Дарья Давидовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

11.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Широков Давыд Иванович

Мать: (Shirokova) Василиса Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Муравьева (Морозова) Олимпиада Абрамовна

Отец ребёнка: Морозов Абрам Саввич

Бракосочетание
Около 1838

Муж: Морозов Абрам Саввич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.10.1839

Сын: Морозов Абрам Абрамович

Отец ребёнка: Морозов Абрам Саввич

Рождение ребёнка
22.10.1839

Сын: Морозов Абрам

Отец ребёнка: Морозов Абрам Саввич

Смерть
11.01.1888
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
«Морозова, Дарья Давыдовна, пот. поч. гражданка, в инокинях схимница Девора † 11 января 1888 г. Жила 75 л. 10 м.; день ангела 19 марта (Рогожское кладбище)»| | (В марте 1881 года) рогожским раскольник... Показать все

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