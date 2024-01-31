Морозова (Широкова) Дарья Давидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти11.01.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Муравьева (Морозова) Олимпиада Абрамовна
Отец ребёнка: Морозов Абрам Саввич
Бракосочетание
Около 1838
Муж: Морозов Абрам Саввич
Рождение ребёнка
22.10.1839
Отец ребёнка: Морозов Абрам Саввич
Рождение ребёнка
22.10.1839
Сын: Морозов Абрам
Отец ребёнка: Морозов Абрам Саввич
Смерть
11.01.1888
Похороны
Неизвестно
«Морозова, Дарья Давыдовна, пот. поч. гражданка, в инокинях схимница Девора † 11 января 1888 г. Жила 75 л. 10 м.; день ангела 19 марта (Рогожское кладбище)»| | (В марте 1881 года) рогожским раскольник... Показать все