Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна
женский, родилась 01.06.1807, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 16.09.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьДе Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна23.11.1777 г.р.
ОтецДе Гиньяр Карл (Арман Шарль Эммануэль) Францевич08.09.1782 г.р.
Супруги
Долгоруков Василий Андреевич19.02.1804 г.р.
Дети
Долгоруков Николай Васильевич31.12.1829 г.р.
Долгоруков Василий Васильевич16.01.1833 г.р.Показать еще 2
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Рождение
01.06.1807
Бракосочетание
21.04.1829
Рождение ребёнка
31.12.1829
Сын: Долгоруков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Долгоруков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1833
Сын: Долгоруков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Долгоруков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
11.05.1839
Сын: Долгоруков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Долгоруков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
17.02.1842
Сын: Долгоруков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Долгоруков Василий Андреевич
Смерть
16.09.1853
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.147. с. 292. Метрические книги церкви Захария и Елизаветы при придворной больнице.