Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна 01.06.1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.06.1807, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 16.09.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна23.11.1777 г.р.
Отец
Де Гиньяр Карл (Арман Шарль Эммануэль) Францевич08.09.1782 г.р.
Супруги
Долгоруков Василий Андреевич19.02.1804 г.р.
Дети
Долгоруков Николай Васильевич31.12.1829 г.р.
Долгоруков Василий Васильевич16.01.1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1807

Отец: Де Гиньяр Карл (Арман Шарль Эммануэль) Францевич

Мать: Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.147. с. 292. Метрические книги церкви Захария и Елизаветы при придворной больнице.

Бракосочетание
21.04.1829

Муж: Долгоруков Василий Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.384. оп.1. д.6. с. 258. Метрические книги церкви Благовещения Пресвятой Богородицы при Лейб-гвардии Конном полку.

Рождение ребёнка
31.12.1829

Сын: Долгоруков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Долгоруков Василий Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.236. с.54. Метрические книги Морского собора.

Рождение ребёнка
16.01.1833

Сын: Долгоруков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Долгоруков Василий Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.253. с.138. Метрические книги Морского собора.

Рождение ребёнка
11.05.1839

Сын: Долгоруков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Долгоруков Василий Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.02.1842

Сын: Долгоруков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Долгоруков Василий Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
16.09.1853
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.746. Метрические книги Исаакиевского собора.

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