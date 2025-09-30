Долгоруков Николай Васильевич 31.12.1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгоруков Николай Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 31.12.1829, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 04.01.1830

Отец
Долгоруков Василий Андреевич19.02.1804 г.р.
Мать
Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна01.06.1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1829

Отец: Долгоруков Василий Андреевич

Мать: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.236. с.54. Метрические книги Морского собора.

Смерть
04.01.1830

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