Долгоруков Василий Андреевич 19.02.1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгоруков Василий Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.02.1804, Москва, город федерального значения Москва

умер 05.01.1868, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Долгоруков Андрей Николаевич1772 г.р.
Мать
Долгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна12.09.1777 г.р.
Супруги
Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна01.06.1807 г.р.
Дети
Долгоруков Николай Васильевич31.12.1829 г.р.
Долгоруков Василий Васильевич16.01.1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1804

Отец: Долгоруков Андрей Николаевич

Мать: Долгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 145. — С. 149об. Метрические книги церкви Троицы Живоначальной в Зубове.

Бракосочетание
21.04.1829

Жена: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.384. оп.1. д.6. с. 258. Метрические книги церкви Благовещения Пресвятой Богородицы при Лейб-гвардии Конном полку.

Рождение ребёнка
31.12.1829

Сын: Долгоруков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.236. с.54. Метрические книги Морского собора.

Рождение ребёнка
16.01.1833

Сын: Долгоруков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.253. с.138. Метрические книги Морского собора.

Рождение ребёнка
11.05.1839

Сын: Долгоруков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.02.1842

Сын: Долгоруков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
05.01.1868
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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