Долгоруков Василий Андреевич
мужской, родился 19.02.1804, Москва, город федерального значения Москва
умер 05.01.1868, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецДолгоруков Андрей Николаевич1772 г.р.
МатьДолгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна12.09.1777 г.р.
Супруги
Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна01.06.1807 г.р.
Дети
Долгоруков Николай Васильевич31.12.1829 г.р.
Долгоруков Василий Васильевич16.01.1833 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1804
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.04.1829
Рождение ребёнка
31.12.1829
Сын: Долгоруков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна
Рождение ребёнка
16.01.1833
Сын: Долгоруков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна
Рождение ребёнка
11.05.1839
Сын: Долгоруков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна
Рождение ребёнка
17.02.1842
Сын: Долгоруков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна
Смерть
05.01.1868
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 145. — С. 149об. Метрические книги церкви Троицы Живоначальной в Зубове.