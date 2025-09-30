Долгоруков Василий Васильевич 16.01.1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгоруков Василий Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.01.1833, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 25.01.1833

Отец
Долгоруков Василий Андреевич19.02.1804 г.р.
Мать
Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна01.06.1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1833

Отец: Долгоруков Василий Андреевич

Мать: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.253. с.138. Метрические книги Морского собора.

Смерть
25.01.1833

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