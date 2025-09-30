Долгоруков Василий Васильевич
мужской, родился 16.01.1833, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 25.01.1833
ОтецДолгоруков Василий Андреевич19.02.1804 г.р.
МатьДолгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна01.06.1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1833
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.01.1833
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.253. с.138. Метрические книги Морского собора.