Де Гиньяр Карл (Арман Шарль Эммануэль) Францевич 08.09.1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Де Гиньяр Карл (Арман Шарль Эммануэль) Францевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.09.1782, Стамбул

умер 15.06.1863, Париж

Супруги
Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна23.11.1777 г.р.
Дети
Гиньяр Де Сен-При Алексей (Алексис) Карлович27.04.1805 г.р.
Де Сен-При Эммануил Карлович1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1804

Жена: Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
27.04.1805

Сын: Гиньяр Де Сен-При Алексей (Алексис) Карлович

Мать ребёнка: Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1806

Сын: Де Сен-При Эммануил Карлович

Мать ребёнка: Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
01.06.1807

Дочь: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна

Мать ребёнка: Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.147. с. 292. Метрические книги церкви Захария и Елизаветы при придворной больнице.

Смерть
15.06.1863

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