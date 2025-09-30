Де Гиньяр Карл (Арман Шарль Эммануэль) Францевич
мужской, родился 08.09.1782, Стамбул
умер 15.06.1863, Париж
Супруги
Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна23.11.1777 г.р.
Дети
Гиньяр Де Сен-При Алексей (Алексис) Карлович27.04.1805 г.р.
Де Сен-При Эммануил Карлович1806 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1804
Рождение ребёнка
27.04.1805
Сын: Гиньяр Де Сен-При Алексей (Алексис) Карлович
Мать ребёнка: Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Де Сен-При Эммануил Карлович
Мать ребёнка: Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.06.1807
Дочь: Долгорукова (Де Сен-При) Ольга Карловна
Мать ребёнка: Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна
Смерть
15.06.1863