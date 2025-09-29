Гиньяр Де Сен-При Алексей (Алексис) Карлович
мужской, родился 27.04.1805, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 29.09.1851, Москва, город федерального значения Москва
МатьДе Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна23.11.1777 г.р.
ОтецДе Гиньяр Карл (Арман Шарль Эммануэль) Францевич08.09.1782 г.р.
Супруги
Де Ла Гиш Антуанетта Мари Генриетта1804 г.р.
Дети
Гиньяр Де Сен-При Софи21.08.1828 г.р.
Де Гиньяр Де Сен-При Элизабет Мари Казимира09.04.1832 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1805
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
07.05.1827
Рождение ребёнка
21.08.1828
Дочь: Гиньяр Де Сен-При Софи
Мать ребёнка: Де Ла Гиш Антуанетта Мари Генриетта
Рождение ребёнка
09.04.1832
Дочь: Де Гиньяр Де Сен-При Элизабет Мари Казимира
Мать ребёнка: Де Ла Гиш Антуанетта Мари Генриетта
Рождение ребёнка
1835
Сын: Де Гиньяр Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Де Ла Гиш Антуанетта Мари Генриетта
Смерть
29.09.1851
Москва, город федерального значения Москва