Гиньяр Де Сен-При Алексей (Алексис) Карлович 27.04.1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гиньяр Де Сен-При Алексей (Алексис) Карлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.04.1805, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 29.09.1851, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна23.11.1777 г.р.
Отец
Де Гиньяр Карл (Арман Шарль Эммануэль) Францевич08.09.1782 г.р.
Супруги
Де Ла Гиш Антуанетта Мари Генриетта1804 г.р.
Дети
Гиньяр Де Сен-При Софи21.08.1828 г.р.
Де Гиньяр Де Сен-При Элизабет Мари Казимира09.04.1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1805

Отец: Де Гиньяр Карл (Арман Шарль Эммануэль) Францевич

Мать: Де Гиньяр (Голицына) Софья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
07.05.1827

Жена: Де Ла Гиш Антуанетта Мари Генриетта

Рождение ребёнка
21.08.1828

Дочь: Гиньяр Де Сен-При Софи

Мать ребёнка: Де Ла Гиш Антуанетта Мари Генриетта

Рождение ребёнка
09.04.1832

Дочь: Де Гиньяр Де Сен-При Элизабет Мари Казимира

Мать ребёнка: Де Ла Гиш Антуанетта Мари Генриетта

Рождение ребёнка
1835

Сын: Де Гиньяр Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Де Ла Гиш Антуанетта Мари Генриетта

Смерть
29.09.1851
Москва, город федерального значения Москва

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