Ашмарина (Дегтянникова) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашмарина (Дегтянникова) Дарья Александровна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

16.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1980

Отец: Дегтянников Александр Николаевич

Мать: Дегтянникова Валентина Владимировна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.2005

Дочь: Ашмарина Арина Валентиновна

Отец ребёнка: Ашмарин Валентин Викторович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.2012

Дочь: Ашмарина Ульяна Валентиновна

Отец ребёнка: Ашмарин Валентин Викторович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
07.09.2012

Муж: Ашмарин Валентин Викторович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.2014

Дочь: Ашмарина Анастасия Валентиновна

Отец ребёнка: Ашмарин Валентин Викторович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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