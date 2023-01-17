Ашмарина (Дегтянникова) Дарья Александровна
Место рождения
Дата рождения16.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1980
Рождение ребёнка
27.07.2005
Дочь: Ашмарина Арина Валентиновна
Отец ребёнка: Ашмарин Валентин Викторович
Рождение ребёнка
02.07.2012
Дочь: Ашмарина Ульяна Валентиновна
Отец ребёнка: Ашмарин Валентин Викторович
Бракосочетание
07.09.2012
Рождение ребёнка
25.06.2014
Дочь: Ашмарина Анастасия Валентиновна
Отец ребёнка: Ашмарин Валентин Викторович