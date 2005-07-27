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Ашмарина Арина Валентиновна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

27.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2005

Отец: Ашмарин Валентин Викторович

Мать: Ашмарина Дарья Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область