Ашмарина Ульяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашмарина Ульяна Валентиновна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

02.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.2012

Отец: Ашмарин Валентин Викторович

Мать: Ашмарина Дарья Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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