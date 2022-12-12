Дегтянникова (Пермикина) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтянникова (Пермикина) Валентина Владимировна

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Место рождения

Билейка, Богданович, Свердловская область

Дата рождения

08.04.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Билейка, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1980

Дочь: Ашмарина Дарья Александровна

Отец ребёнка: Дегтянников Александр Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтянников Николай Александрович

Отец ребёнка: Дегтянников Александр Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтянников Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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