Дегтянникова (Пермикина) Валентина Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.04.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1980
Дочь: Ашмарина Дарья Александровна
Отец ребёнка: Дегтянников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтянников Николай Александрович
Отец ребёнка: Дегтянников Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно