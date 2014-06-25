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Ашмарина Анастасия Валентиновна
Ашмарина Анастасия Валентиновна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
25.06.2014
Пол
Женский
Отец
Ашмарин Валентин Викторович
1983 г.р.
Мать
Ашмарина (Дегтянникова) Дарья Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2014
Отец:
Ашмарин Валентин Викторович
Мать:
Ашмарина Дарья Александровна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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