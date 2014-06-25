Ашмарина Анастасия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашмарина Анастасия Валентиновна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

25.06.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2014

Отец: Ашмарин Валентин Викторович

Мать: Ашмарина Дарья Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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